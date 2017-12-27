آلان روبينسون كان متبنياً ووالتر ماكفيرلان لطالما راودته تساؤلات حول والده البيولوجي، لذلك اتجها إلى موقع DNA للحصول على إجابات ليكتشفا أنهما من نفس الأم.
صديقان منذ 60 عاماً يكتشفان أنهما أخوان
صديقان منذ 60 عاماً يكتشفان أنهما أخوان
العالم
آخر تحديث الأربعاء, 27 ديسمبر/كانون الأول 2017; 09:55 (GMT +0400).
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رجلان من هاواي كانا صديقين حميمين على مدى ستين عاماً، عرفا لتوهما أنهما أخوان.
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