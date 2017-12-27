صديقان منذ 60 عاماً يكتشفان أنهما أخوان 

صديقان منذ 60 عاماً يكتشفان أنهما أخوان 

العالم
آخر تحديث الأربعاء, 27 ديسمبر/كانون الأول 2017; 09:55 (GMT +0400).
أمريكاغرائبالحمض النووي
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رجلان من هاواي كانا صديقين حميمين على مدى ستين عاماً، عرفا لتوهما أنهما أخوان.

آلان روبينسون كان متبنياً ووالتر ماكفيرلان لطالما راودته تساؤلات حول والده البيولوجي، لذلك اتجها إلى موقع DNA للحصول على إجابات ليكتشفا أنهما من نفس الأم.

أمريكاغرائبالحمض النووي