معظم طلاب الجامعات في أمريكا يتعرضون للمعاكسات
معظم طلاب الجامعات بأمريكا يتعرضون للمعاكسات
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آخر تحديث الثلاثاء, 02 يناير/كانون الثاني 2018; 06:21 (GMT +0400).
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وفقا لدراسة أجريت عام 2008، فإن أكثر من نصف الطلاب المشاركين في الأندية والفرق والمنظمات قد تعرضوا للتهديد والمعاكسة.
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