القائمة الكاملة للفائزين بجوائز غولدن غلوبز

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- بعد سجادة حمراء بدا أنها تقدم رسالة واضحة ضد ظاهرة التحرش الجنسي التي اتهم فيها كثير من نجوم هوليوود في الآونة الأخيرة، أعلن في لوس أنجلوس مساء الأحد، بالتوقيت المحلي، أسماء الفائزين بجوائز غولدن غلوبز في دورتها الخامسة والسبعين.
وإليكم هنا القائمة الكاملة للأعمال السينمائية الفائزة:
- جائزة أفضل فيلم درامي: Three Billboards Outside Ebbing, Missouri.
- جائزة أفضل فيلم موسيقي أو كوميدي: Lady Bird.
- جائزة أفضل مخرج: غييرمو ديل تورو، عن فيلم The Shape of Water.
- جائزة أفضل ممثلة في فيلم درامي: فرانسيس ماكدورمند، عن فيلم Three Billboards Outside Ebbing Missouri.
- جائزة أفضل ممثل في فيلم درامي: غاري أولدمان، عن دوره في فيلم Darkest Hour.
- جائزة أفضل ممثلة في فيلم موسيقي أو كوميدي: سورشي رونان، عن فيلم Lady Bird.
- جائزة أفضل ممثل في فيلم موسيقي أو كوميدي: جيمس فرانكو، The Disaster Artist.
- جائزة أفضل نص درامي: مارتن ماكدونا عن فيلم Three Billboards Outside Ebbing, Missouri.
- جائزة أفضل ممثل في دور مساند: سام روكيل عن فيلم Three Billboards Outside Ebbing, Missouri
- جائزة أفضل ممثلة في دور مساند: أليسون جاني عن فيلم I, Tonya.
- جائزة أفضل فيلم رسوم متحركة: كوكو.
- جائزة أفضل فيلم أجنبي: In the Fade.
- جائزة أفضل موسيقى في فيلم: ألكسندر ديسبلات، عن فيلم The Shape of Water.
- أفضل أغنية في فيلم: This is Me، من فيلم The Greatest Showman.
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