القائمة الكاملة للفائزين بجوائز غولدن غلوبز

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- بعد سجادة حمراء بدا أنها تقدم رسالة واضحة ضد ظاهرة التحرش الجنسي التي اتهم فيها كثير من نجوم هوليوود في الآونة الأخيرة، أعلن في لوس أنجلوس مساء الأحد، بالتوقيت المحلي، أسماء الفائزين بجوائز غولدن غلوبز في دورتها الخامسة والسبعين.

وإليكم هنا القائمة الكاملة للأعمال السينمائية الفائزة: