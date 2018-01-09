شاهد.. ناسا تنشر صوراً رائعة لكوكب المشتري لم نر مثلها سابقاً

شاهد.. ناسا تنشر صوراً رائعة لكوكب المشتري

منوعات
آخر تحديث الثلاثاء, 09 يناير/كانون الثاني 2018; 07:36 (GMT +0400).
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الصور عُززت بالألوان والتباين من قبل العالمين جيرالد إيشتادت وشون دوران.

(CNN)-- متع ناظريك بهذه الصور “الحالمة” لكوكب المشتري، فهذه الصور تم تعديلها من قبل عالمين ماهرين، ولكنها التقطت من قبل مركبة ناسا الفضائية “جونو.” الأنماط المعقدة على سطح المشتري حقيقية وتُظهر السطح المضطرب والمتغير باستمرار لجو الكوكب.

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