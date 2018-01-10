(CNN)-- عندما تتعامل مع جو بهذه القسوة، فلن يحكم أحد عليك إن كنت مبتكراً، وهذا ما عمد إليه أحد سكان بنسلفانيا. فجوناثان سشيل ابتكر كاسحة ثلج منزلية الصنع باستخدام آلة جز العشب وعلبة تلفزيون كرتونية.
لن تصدق كيف أزال هذا الرجل الثلوج من أمام منزله في بنسلفانيا
كيف أزال هذا الرجل الثلوج من أمام منزله؟
منوعات
آخر تحديث الأربعاء, 10 يناير/كانون الثاني 2018; 07:27 (GMT +0400).
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حصل الفيديو على أكثر من 8 ملايين مشاهدة على فيسبوك.
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