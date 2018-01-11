شاهد.. أوباما يتحدث عن مهاراته في الرقص و"البقاء في المخبأ"

شاهد.. أوباما يتحدث عن مهاراته في الرقص

منوعات
آخر تحديث الخميس, 11 يناير/كانون الثاني 2018; 06:54 (GMT +0400).
أمريكاالرقصباراك أوباماطرائفميشيل أوباما
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أوباما ظهر في الحلقة الأولى من برنامج "ضيفي القادم لا يحتاج تقديماً مع ديفيد ليترمان" على نيتفلكس.

(CNN)-- تحدث الرئيس الأمريكي السابق، باراك أوباما، عن مهاراته في الرقص، وذلك في أول ظهور له على برنامج تلفزيوني منذ تركه للرئاسة الأمريكية، فما الذي قاله؟

أمريكاالرقصباراك أوباماطرائفميشيل أوباما