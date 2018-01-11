(CNN)-- تحدث الرئيس الأمريكي السابق، باراك أوباما، عن مهاراته في الرقص، وذلك في أول ظهور له على برنامج تلفزيوني منذ تركه للرئاسة الأمريكية، فما الذي قاله؟
شاهد.. أوباما يتحدث عن مهاراته في الرقص و"البقاء في المخبأ"
شاهد.. أوباما يتحدث عن مهاراته في الرقص
منوعات
آخر تحديث الخميس, 11 يناير/كانون الثاني 2018; 06:54 (GMT +0400).
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أوباما ظهر في الحلقة الأولى من برنامج "ضيفي القادم لا يحتاج تقديماً مع ديفيد ليترمان" على نيتفلكس.
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