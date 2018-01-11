شاهد.. لصوص يسرقون مجوهرات بملايين الدولارات في باريس

(CNN)-- سرق لصوص مجوهرات تقدر قيمتها بـ5.4 مليون دولار من متجر بداخل فندق ريتز في باريس، حيث نقل أنهم كانوا مسلحين بفؤوس. واعتقلت الشرطة ثلاثة أشخاص مشتبه بهم في الموقع في وقت متأخر، الأربعاء. في حين هرب اثنان آخران مع المجوهرات.