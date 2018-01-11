(CNN)-- سرق لصوص مجوهرات تقدر قيمتها بـ5.4 مليون دولار من متجر بداخل فندق ريتز في باريس، حيث نقل أنهم كانوا مسلحين بفؤوس. واعتقلت الشرطة ثلاثة أشخاص مشتبه بهم في الموقع في وقت متأخر، الأربعاء. في حين هرب اثنان آخران مع المجوهرات.
شاهد.. لصوص يسرقون مجوهرات بملايين الدولارات في باريس
لصوص يسرقون مجوهرات بملايين الدولارات بباريس
منوعات
آخر تحديث الخميس, 11 يناير/كانون الثاني 2018; 06:24 (GMT +0400).
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اعتقل ثلاثة أشخاص مشتبه بهم في الموقع في وقت متأخر، الأربعاء.
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