أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)— أحاطت قرود الليمور بمراسل محطة "بي بي سي"، أليكس دنلوب، خلال بث مباشر في حديقة حيوان بنهام في بريطانيا.
شاهد.. قرود الليمور تهاجم مراسل خلال بث مباشر
شاهد.. قرود الليمور تهاجم مراسل خلال بث مباشر
منوعات
آخر تحديث منذ ساعة و55 دقيقة.
0:36
أليكس دنلوب، كان يغطي عملية إحصاء الحيوانات في حديقة حيوان بنهام في مقاطعة نورفولك في بريطانيا.
ترحب شبكة CNN بالنقاش الحيوي والمفيد، وكي لا نضطر في موقع CNN بالعربية إلى مراجعة التعليقات قبل نشرها. ننصحك بمراجعة إرشادات الاستخدام للتعرف إليها جيداً. وللعلم فان جميع مشاركاتك يمكن استخدامها، مع اسمك وصورتك، استنادا إلى سياسة الخصوصية بما يتوافق مع شروط استخدام الموقع.
الآراء الواردة أدناه لا تعبر عن رأي موقع CNN بالعربية، بل تعكس وجهات نظر أصحابها فقط.