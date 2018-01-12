شاهد.. قرود الليمور تهاجم مراسل خلال بث مباشر

شاهد.. قرود الليمور تهاجم مراسل خلال بث مباشر

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آخر تحديث منذ ساعة و55 دقيقة.
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أليكس دنلوب، كان يغطي عملية إحصاء الحيوانات في حديقة حيوان بنهام في مقاطعة نورفولك في بريطانيا.

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)— أحاطت قرود الليمور بمراسل محطة "بي بي سي"، أليكس دنلوب، خلال بث مباشر في حديقة حيوان بنهام في بريطانيا.

بريطانياطرائفغرائبحيواناتحيوانات مهددة بالانقراض