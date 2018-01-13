شاهد ماحدث لهذا الرجل أمام منزله المتجمد!
شاهد ماحدث لهذا الرجل أمام منزله المتجمد!
منوعات
آخر تحديث السبت, 13 يناير/كانون الثاني 2018; 02:50 (GMT +0400).
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إنه توازن مذهل علي قول ذلك، كل ذلك التقطته كاميرا مراقبة منزلية.
إنه توازن مذهل علي قول ذلك، كل ذلك التقطته كاميرا مراقبة منزلية.
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