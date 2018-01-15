شاهد.. سيارة تحلق وتستقر في الطابق الثاني لعيادة أسنان

(CNN)-- ذكرت الشرطة الأمريكية أن سيارة حلقت واستقرت في الطابق الثاني لأحد المباني في مدينة سانتا آنا بولاية كاليفورنيا، وذلك بعد أن اصطدمت المركبة بحاجز في الطريق الذي كانت تسير عليه.