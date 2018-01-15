شاهد.. سيارة تحلق وتستقر في الطابق الثاني لعيادة أسنان

سيارة تحلق وتستقر بالطابق الثاني لعيادة أسنان

منوعات
آخر تحديث منذ29 دقيقة.
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شخصان كانا داخل السيارة لحظة الحادث، أحدهما تمكن من الخروج والآخر بقي عالقاً بالداخل لأكثر من ساعة.

(CNN)-- ذكرت الشرطة الأمريكية أن سيارة حلقت واستقرت في الطابق الثاني لأحد المباني في مدينة سانتا آنا بولاية كاليفورنيا، وذلك بعد أن اصطدمت المركبة بحاجز في الطريق الذي كانت تسير عليه.

أمريكاالشرطة الأمريكيةسياراتغرائبمخدرات