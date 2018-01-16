شاهد.. مطاردة الشرطة لحيوان ضال من فصيلة الكنغر

شاهد.. مطاردة الشرطة لحيوان من فصيلة الكنغر

منوعات
آخر تحديث الثلاثاء, 16 يناير/كانون الثاني 2018; 08:55 (GMT +0400).
أسترالياالشرطة الأستراليةالحيواناتطرائفسيدني
1:11

قامت الشرطة بمطاردة حيوان من فصيلة الكنغر وأمسكت به بعد أن كان يتجول ويقفز على جسر ميناء سيدني في أستراليا.

أسترالياالشرطة الأستراليةالحيواناتطرائفسيدنيمنوعاتحيوانات