شاهد ماذا فعل هذا الضابط لتهدئة ضحية سطو عمره 93 عاما
شاهد ماذا فعل هذا الضابط لتهدئة ضحية سطو
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آخر تحديث منذ ساعتين و53 دقيقة.
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قام ضابط شرطة في المملكة المتحدة بتقديم المساعدة لضحية سطو يبلغ من العمر 93 عاما من خلال عزفه لمقطوعة موسيقية مفضلة للضحية على البيانو.
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