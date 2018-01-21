شاهد ماذا فعل هذا الضابط لتهدئة ضحية سطو عمره 93 عاما

شاهد ماذا فعل هذا الضابط لتهدئة ضحية سطو

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آخر تحديث منذ ساعتين و53 دقيقة.
المملكة المتحدةالشرطة البريطانيةجرائم سرقةموسيقى
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قام ضابط شرطة في المملكة المتحدة بتقديم المساعدة لضحية سطو يبلغ من العمر 93 عاما من خلال عزفه لمقطوعة موسيقية مفضلة للضحية على البيانو.

المملكة المتحدةالشرطة البريطانيةجرائم سرقةموسيقى