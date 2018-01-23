شاهد.. أول محجبة بإعلان "لوريال" تستقيل بسبب تغريدة "ضد إسرائيل"

(CNN)-- قررت أمينة خان، أول سيدة محجبة تظهر في حملة رسمية لترويج أحد منتجات علامة "لوريال" للعناية بالشعر، الاستقالة من الحملة الإعلانية الجديدة للعلامة الذائعة الصيت، وذلك بسبب الجدل حول تغريدات منسوبة لها يزعم أنها "مناهضة لإسرائيل" في عام 2014.

وأعلنت أمينة خان عبر حسابها على "انستغرام"، الإثنين، أنها تعتذر بشدة عن التغريدة وعن أي أذى سببته. ولم تتمكن شبكة CNN، من الاطلاع على التغريدات، لكن التهم الموجهة للعارضة المعروفة زعمت أنها أعربت عن آراء "ضد إسرائيل" في عام 2014.

وقالت أمينة في بيانها: "شاركت مؤخرا في حملة أثارت إعجابي لأنها احتفلت بالشمولية"، مضيفة "مع الأسف العميق، لقد قررت الاستقالة من هذه الحملة لأن المحادثات الحالية المحيطة بها تنتقص من المشاعر الإيجابية والشاملة التي وضعت".

ويأتي هذا بعد أسبوع واحد من إعلان المدون البريطاني، أن أمينة خان أدرجت في حملة العناية بالشعر لوريال باريس. وفي الإعلان ترتدي خان حجابا ورديا شاحبا، وتقف أمام خلفية بلون وردي مشرق. وتقول في الإعلان "سواء كان الشعر مكشوفاً أم لا، لا يؤثر في مقدار الاعتناء به."

وتلقت خان الثناء على حسابها لدورها في تمكين النساء والفتيات، وخاصة بالنسبة لأولئك اللواتي يرتدين الحجاب. ولكن سرعان ما اجتمعت الإشادة مع ردة فعل عنيفة على التغريدات التي حذفت من ذلك الحين.

وأوضح متحدث باسم لوريال لشبكة CNN: "لقد تم إعلامنا مؤخرا بسلسلة من التغريدات التي نشرت في عام 2014 من قبل أمينة خان، التي ظهرت في حملة إعلانية بالمملكة المتحدة،" مضيفاً "نحن نقدر أن أمينة قد اعتذرت منذ ذلك الحين عن مضمون هذه التغريدات والعدائية التي سببتها، ولوريال باريس ملتزمة بالتسامح والاحترام تجاه جميع الناس، ونحن نتفق مع قرارها بالتنحي عن الحملة".