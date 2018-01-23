هل يتراجع إد شيران عن حياته المهنية كمغني لتأسيس عائلة؟
هل يتراجع إد شيران عن حياته المهنية كمغني؟
منوعات
آخر تحديث الثلاثاء, 23 يناير/كانون الثاني 2018; 05:52 (GMT +0400).
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تحدث المغني البريطاني المعروف، إد شيران عن إمكانية تراجعه عن حياته المهنية بعالم الموسيقى عندما يبدأ حياته العائلية مع خطيبته شيري سيابورن.
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