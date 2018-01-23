هل يتراجع إد شيران عن حياته المهنية كمغني لتأسيس عائلة؟

هل يتراجع إد شيران عن حياته المهنية كمغني؟

منوعات
آخر تحديث الثلاثاء, 23 يناير/كانون الثاني 2018; 05:52 (GMT +0400).
بريطانياالموسيقىمشاهيرانستغرام
1:00

تحدث المغني البريطاني المعروف، إد شيران عن إمكانية تراجعه عن حياته المهنية بعالم الموسيقى عندما يبدأ حياته العائلية مع خطيبته شيري سيابورن.

بريطانياالموسيقىمشاهيرانستغرام