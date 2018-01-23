(CNN)-- زفافان ملكيان ستشهدهما بريطانيا عام 2018 ، فالأميرة يوجين أعلنت أنها ستتزوج الخريف المقبل بعد حفل زفاف الأمير هاري الذي سيتزوج ميغان ماركل في مايو.
شاهد.. زفاف ملكي ثان في 2018.. الأميرة يوجين تعلن خطوبتها
شاهد.. زفاف ملكي ثان في 2018 ببريطانيا
منوعات
آخر تحديث منذ19 دقيقة.
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الأميرة ذات السبعة والعشرين عاماً هي حفيدة الملكة إليزابيث.
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