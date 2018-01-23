شاهد.. زفاف ملكي ثان في 2018.. الأميرة يوجين تعلن خطوبتها

(CNN)-- زفافان ملكيان ستشهدهما بريطانيا عام 2018 ، فالأميرة يوجين أعلنت أنها ستتزوج الخريف المقبل بعد حفل زفاف الأمير هاري الذي سيتزوج ميغان ماركل في مايو.