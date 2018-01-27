شاهد.. متسابقة تسقط مضيف برنامج على الأرض
شاهد.. متسابقة تسقط مضيف برنامج على الأرض
منوعات
آخر تحديث السبت, 27 يناير/كانون الثاني 2018; 09:04 (GMT +0400).
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سقط درو كاري مضيف البرنامج التلفزيوني الأمريكي أرضا بعد فوز متسابقة بالمنافسة في البرنامج ومحاولة عناقها للمضيف.
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