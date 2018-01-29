شاهد.. كلينتون تقرأ من كتاب “النار والغضب” بحفل توزيع جوائز غرامي

كلينتون تقرأ من “النار والغضب” بحفل "غرامي"

منوعات
آخر تحديث منذ ساعة و16 دقيقة.
هيلاري كلينتونمشاهيرنجومدونالد ترامبجوائز غرامي
0:46

طلب جيمس كوردن من المشاهير قراءة مقاطع من كتاب “النار والغضب” أثناء حفل توزيع جوائز غرامي.

(CNN)-- ظهرت هيلاري كلينتون في حفل توزيع جوائز غرامي للمشاركة في اختبارات الأداء التي أجراها الكوميدي جيمس كوردن لـ “أفضل  ما قيل 2018.”

هيلاري كلينتونمشاهيرنجومدونالد ترامبجوائز غرامي