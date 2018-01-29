(CNN)-- ظهرت هيلاري كلينتون في حفل توزيع جوائز غرامي للمشاركة في اختبارات الأداء التي أجراها الكوميدي جيمس كوردن لـ “أفضل ما قيل 2018.”
شاهد.. كلينتون تقرأ من كتاب “النار والغضب” بحفل توزيع جوائز غرامي
كلينتون تقرأ من “النار والغضب” بحفل "غرامي"
منوعات
آخر تحديث منذ ساعة و16 دقيقة.
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طلب جيمس كوردن من المشاهير قراءة مقاطع من كتاب “النار والغضب” أثناء حفل توزيع جوائز غرامي.
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