شاهد.. إنقاذ أكثر من 150 متزلجاً بعد تعطل مصعد هوائي في النمسا

إنقاذ أكثر من 150 متزلجاً بعد تعطل مصعد هوائي

منوعات
آخر تحديث الثلاثاء, 30 يناير/كانون الثاني 2018; 10:38 (GMT +0400).
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مقاطع عملية الإنقاذ نشرتها القوات المسلحة النمساوية على حسابها في تويتر.

(CNN)-- قامت مروحية بإنقاذ أكثر من 150 متزلجاً في جبل Kreischberg بالنمسا الاثنين، وذلك بعدما علقوا على متن مصعد هوائي معطّل. العملية استمرت قرابة ثلاث ساعات، دون وقوع أي إصابات.

النمساحوادثطائراتالتزلج