شاهد.. إنقاذ أكثر من 150 متزلجاً بعد تعطل مصعد هوائي في النمسا

(CNN)-- قامت مروحية بإنقاذ أكثر من 150 متزلجاً في جبل Kreischberg بالنمسا الاثنين، وذلك بعدما علقوا على متن مصعد هوائي معطّل. العملية استمرت قرابة ثلاث ساعات، دون وقوع أي إصابات.