(CNN)-- قامت مروحية بإنقاذ أكثر من 150 متزلجاً في جبل Kreischberg بالنمسا الاثنين، وذلك بعدما علقوا على متن مصعد هوائي معطّل. العملية استمرت قرابة ثلاث ساعات، دون وقوع أي إصابات.
شاهد.. إنقاذ أكثر من 150 متزلجاً بعد تعطل مصعد هوائي في النمسا
إنقاذ أكثر من 150 متزلجاً بعد تعطل مصعد هوائي
منوعات
آخر تحديث الثلاثاء, 30 يناير/كانون الثاني 2018; 10:38 (GMT +0400).
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مقاطع عملية الإنقاذ نشرتها القوات المسلحة النمساوية على حسابها في تويتر.
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