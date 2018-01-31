شاهد.. ما هو “قمر الدم الأزرق العملاق” الذي يترقبه العالم؟

شاهد.. ما هو “قمر الدم الأزرق العملاق”؟

منوعات
آخر تحديث الأربعاء, 31 يناير/كانون الثاني 2018; 05:46 (GMT +0400).
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رغم تسميته بالأزرق إلا أن القمر سيبدو أحمر.

(CNN)-- تشهد أجزاء من أمريكا الشمالية وآسيا الوسطى حادثة نادرة في 31 يناير/ كانون الثاني، بحسب ما ذكرت الإدارة الوطنية للملاحة الجوية والفضاء ناسا. إذ بإمكان متتبعي النجوم مشاهدة “قمر الدم الأزرق العملاق.”

شاهد قمر الدم الأزرق العملاق مباشرة بالأسفل:

 

ظواهر طبيعيةظواهر فلكيةالقمرخسوف القمر