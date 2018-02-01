أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- سجّل باحثون صوت حوت قاتل يدعى "ويكي" يقوم بتقليد وتكرار كلمات مدربه، وهذه هي المرة الأولى التي يتم فيها توثيق مثل هذا الأمر.
شاهد.. حوت قاتل يقلد صوت البشر ويردد كلمات مدربه
حوت قاتل يقلد صوت البشر ويردد كلمات مدربه
منوعات
آخر تحديث الخميس, 01 فبراير/شباط 2018; 06:30 (GMT +0400).
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هذا الحوت القاتل يمكنه تقليد صوت كلمات مدربه
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