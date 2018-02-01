شاهد.. حوت قاتل يقلد صوت البشر ويردد كلمات مدربه

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- سجّل باحثون صوت حوت قاتل يدعى "ويكي" يقوم بتقليد وتكرار كلمات مدربه، وهذه هي المرة الأولى التي يتم فيها توثيق مثل هذا الأمر.