شاهد إضاءة “قمر الدم الأزرق العملاق” للسماء شاهد إضاءة “قمر الدم الأزرق العملاق” للسماء منوعات آخر تحديث منذ 3 ساعات و40 دقيقة. القمرخسوف القمرظواهر فلكية شارك مع أصدقائكالبريد الإلكترونيلينكد إنفيسبوكتويتر 0:46 أضاء قمر أزرق عملاق السماء في 31 من يناير/كانون الثاني القمرخسوف القمرظواهر فلكية شارك مع أصدقائكالبريد الإلكترونيلينكد إنفيسبوكتويتر ترحب شبكة CNN بالنقاش الحيوي والمفيد، وكي لا نضطر في موقع CNN بالعربية إلى مراجعة التعليقات قبل نشرها. ننصحك بمراجعة إرشادات الاستخدام للتعرف إليها جيداً. وللعلم فان جميع مشاركاتك يمكن استخدامها، مع اسمك وصورتك، استنادا إلى سياسة الخصوصية بما يتوافق مع شروط استخدام الموقع. الآراء الواردة أدناه لا تعبر عن رأي موقع CNN بالعربية، بل تعكس وجهات نظر أصحابها فقط. {"author":"ialfaisal","branding_ad":"Entertainment_Branding","branding_partner":"","broadcast_franchise":"","friendly_name":"ent-010218-super-blue-moon-january","full_gallery":"FALSE","gallery_name":"","gallery_slide":"","publish_date":"2018/02/01","rs_flag":"prod","search_results_count":"","search_term":"","section":["entertainment","entertainment:videos"],"template_type":"adbp:video","topic":"","video_collection":"","video_hpt":"","video_opportunity":"1","video_player_type":""}
ترحب شبكة CNN بالنقاش الحيوي والمفيد، وكي لا نضطر في موقع CNN بالعربية إلى مراجعة التعليقات قبل نشرها. ننصحك بمراجعة إرشادات الاستخدام للتعرف إليها جيداً. وللعلم فان جميع مشاركاتك يمكن استخدامها، مع اسمك وصورتك، استنادا إلى سياسة الخصوصية بما يتوافق مع شروط استخدام الموقع.
الآراء الواردة أدناه لا تعبر عن رأي موقع CNN بالعربية، بل تعكس وجهات نظر أصحابها فقط.