شاهد إضاءة “قمر الدم الأزرق العملاق” للسماء

شاهد إضاءة “قمر الدم الأزرق العملاق” للسماء

منوعات
آخر تحديث منذ 3 ساعات و40 دقيقة.
القمرخسوف القمرظواهر فلكية
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أضاء قمر أزرق عملاق السماء في 31 من يناير/كانون الثاني

القمرخسوف القمرظواهر فلكية