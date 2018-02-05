ليدي غاغا تضطر إلى إلغاء جولتها العالمية
ليدي غاغا تضطر إلى إلغاء جولتها العالمية
منوعات
آخر تحديث يوم الاثنين, 05 فبراير/شباط 2018; 12:37 (GMT +0400).
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قامت المغنية العالمية ليدي غاغا بإلغاء الحفلات المتبقية من جولتها العالمية بسبب ألم شديد، كما أعلنت شركة “لايف نايشن” الموسيقية.
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