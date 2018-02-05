شاهد.. إعلان من "دودج" يشعل غضب السود بأمريكا.. والسبب؟

نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- استخدم إعلان ترويجي لسيارة دودج "رام" مقطعاً من خطاب لمارتن لوثر كينغ جونيور، لكنه لم يحظ بقبول الكثير من المشاهدين.