شاهد.. إعلان من "دودج" يشعل غضب السود بأمريكا.. والسبب؟

إعلان "دودج" يشعل غضب السود بأمريكا.. والسبب؟

منوعات
آخر تحديث يوم الاثنين, 05 فبراير/شباط 2018; 02:33 (GMT +0400).
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عرض هذا الإعلان لسيارة دودج رام أثناء المباراة النهائية لدوري كرة القدم الأمريكية.

نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- استخدم إعلان ترويجي لسيارة دودج "رام" مقطعاً من خطاب لمارتن لوثر كينغ جونيور، لكنه لم يحظ بقبول الكثير من المشاهدين.

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