نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- استخدم إعلان ترويجي لسيارة دودج "رام" مقطعاً من خطاب لمارتن لوثر كينغ جونيور، لكنه لم يحظ بقبول الكثير من المشاهدين.
شاهد.. إعلان من "دودج" يشعل غضب السود بأمريكا.. والسبب؟
إعلان "دودج" يشعل غضب السود بأمريكا.. والسبب؟
منوعات
آخر تحديث يوم الاثنين, 05 فبراير/شباط 2018; 02:33 (GMT +0400).
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عرض هذا الإعلان لسيارة دودج رام أثناء المباراة النهائية لدوري كرة القدم الأمريكية.
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