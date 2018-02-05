(CNN)-- أصغر الشقيقات في عائلة كارداشيان - جينير أعلنت أنها رزقت بمولودة، بعدما فضلت الخصوصية فيما يتعلق بتفاصيل حملها.
شاهد.. أصغر أخوات كيم كارداشيان تعلن إنجابها لطفلة
أصغر أخوات كيم كارداشيان تعلن إنجابها لطفلة
منوعات
آخر تحديث منذ ساعتين و13 دقيقة.
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رزقت كايلي جينير بمولودة، والطفلة هي الأولى للأم ذات العشرين عاماً.
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