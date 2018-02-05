شاهد.. أصغر أخوات كيم كارداشيان تعلن إنجابها لطفلة

أصغر أخوات كيم كارداشيان تعلن إنجابها لطفلة

منوعات
آخر تحديث منذ ساعتين و13 دقيقة.
كيم كارداشيانمشاهيرنجومالأمومة
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رزقت كايلي جينير بمولودة، والطفلة هي الأولى للأم ذات العشرين عاماً.

(CNN)-- أصغر الشقيقات في عائلة كارداشيان - جينير أعلنت أنها رزقت بمولودة، بعدما فضلت الخصوصية فيما يتعلق بتفاصيل حملها.

كيم كارداشيانمشاهيرنجومالأمومة