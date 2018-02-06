كاميرا CNN ترافق فريق فيلم "تدمر" بسوريا

رافقت كاميرا CNN فريق الفيلم السينمائي Palmyra خلال جولتهم الاستطلاعية على عددٍ من مواقع التصوير المحتملة في سوريا.

حيث أعلن في دمشق عن استكمال المرحلة الثانية من التحضيرات لإطلاق تصوير الفيلم السوري- الروسي " Palmyra - تدمر"، وذلك خلال مؤتمرٍ صحفي عقدته شركة الإنتاج السورية "شغف" ممثلةً بالفناّنين سلاف فواخرجي ووائل رمضان، صباح الأحد 28 كانون الثاني/يناير 2018، بحضور شريكهما الروسي المنتج آندريه سيغيليه مالك شركة "برولاين"، ومخرج ومؤلف الفيلم إيفان بلوتنيكوف.

المؤتمر أتى بعد الجولة الاستطلاعية التي قام بها فريق الفيلم السوري- الروسي، وسيتم بناءً عليها استكمال سيناريو الفيلم، المرجح البدء بتصويره مطلع الربيع المقبل، بمشاركة فنّيين من سوريا وروسيا، وفنّانين روس وسوريين وجنسيات متعددة، قد يكون بينها عربية.

وكانت التحضيرات لفيلم " Palmyra - تدمر" قد بدأت منذ ما يزيد على السنتين، وتم توقيع بروتوكول إنتاج الفيلم بالعاصمة الروسية موسكو في نيسان/ إبريل 2017.

كل ما يمكنكم معرفته عن هذا الفيلم؛ تتابعونه في هذا الريبورتاج، الذي يتضمن لقاءاتٍ خاصة لشبكتنا، مع المخرج والمؤلف الروسي إيفان بلوتنيكوف، والفنّانة السورية سلاف فواخرجي.