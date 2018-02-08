شاهد.. محمد عبده يمازح إعلامية ويحرجها على الهواء

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- تسبّب فنان العرب محمد عبده بموقف محرج للإعلامية سارة دندراوي على الهواء مباشرة، حين طلبت منه الحديث عن كواليس أوبريت "الجنادرية 32" في المملكة العربية السعودية.

ففي مداخلته عبر الهاتف، مازح محمد عبده الإعلامية على قناة العربية، سارة دندراوي بقوله: "يا هلا يا قمر.. شو حالك؟"، لترد عليه بأنها بخير وتخبره "أنهم على الهواء." وأعاد عبده السؤال لدندراوي: طراوة.. كيفك، لتجيبه "أبو نورة نحن على الهواء" ومن ثم يرد محمد عبده “أهلًا وسهلًا."

وبعد أن سألته الإعلامية عن آخر استعدادات مهرجان الجنادرية، طلب من فنانين آخرين معه السلام عليها، وهم: راشد الفارس وراشد الماجد وعبدالمجيد عبدالله ورابح صقر وماجد المهندس، لتدخل بعد ذلك دندراوي في موجة ضحك على الهواء.

يذكر أن هذه ليس المرة الأولى التي يُدخل فيها فنان العرب دندراوي بموجة ضحك على الهواء مباشرة، حيث كان قد أحرجها في السابق وهو يمازحها ويسألها: "إنت جبت بيبي والا لسه؟"