التقطتها طفلتها.. صورة عارية الصدر لكيم كارداشيان تثير ضجة

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- بات معروفا أن كيم كارداشيان تميل إلى نشر صورها العارية عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، ولكن هذه الصورة أثارت الكثير من الانتقادات الحادة لنجمة تلفزيون الواقع الأمريكية المشهورة.

ونشرت كارداشيان، الخميس، عبر حسابها على "انستغرام" صورة لها عارية الصدر، وهي ليست المرة الأولى التي تفعل فيها ذلك، لكن المختلف في هذه الصورة هو أن الذي التقط هذه الصورة هي طفلتها نورث ويست التي يبلغ عمرها 4 سنوات.

📸 by North A post shared by Kim Kardashian West (@kimkardashian) on Feb 8, 2018 at 8:44am PST

وانتقد العديد من المعلقين أن تسمح كيم لطفلتها بأن تلتقط مثل هذه الصورة، وقال أحدهم: "نورث ويست التقطت صورة فاضحة لكيم كارداشيان والناس مصدومة"، فيما قال شخص آخر: "لماذا تجعلين طفلتك تلتقط مثل هذه الصورة".

في المقابل، وجد بعض المعلقين أنه لا توجد مشكلة في أن تلتقط طفلتها هذه الصورة. وقال أحدهم إن "الأطفال يرون آبائهم عراة طوال الوقت وهذا أمر طبيعي حتى عمر معين"، فيما قال آخر إنه "لا توجد أزمة كبيرة".