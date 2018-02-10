بينما كان الطفل مايسون يحاول الحصول على دمية من داخل آلة ربح الدمى في مطعم بفلوريدا، وجد الصغير نفسه عالقاً داخلها.
إذا كان لديك أطفال.. فاحذر هذا الأمر!
إذا كان لديك أطفال.. فاحذر هذا الأمر!
منوعات
آخر تحديث السبت, 10 فبراير/شباط 2018; 10:48 (GMT +0400).
0:28
الطفل كان بصحبة عائلته في مطعم الوجبات السريعة
بينما كان الطفل مايسون يحاول الحصول على دمية من داخل آلة ربح الدمى في مطعم بفلوريدا، وجد الصغير نفسه عالقاً داخلها.
ترحب شبكة CNN بالنقاش الحيوي والمفيد، وكي لا نضطر في موقع CNN بالعربية إلى مراجعة التعليقات قبل نشرها. ننصحك بمراجعة إرشادات الاستخدام للتعرف إليها جيداً. وللعلم فان جميع مشاركاتك يمكن استخدامها، مع اسمك وصورتك، استنادا إلى سياسة الخصوصية بما يتوافق مع شروط استخدام الموقع.
الآراء الواردة أدناه لا تعبر عن رأي موقع CNN بالعربية، بل تعكس وجهات نظر أصحابها فقط.