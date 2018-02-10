إذا كان لديك أطفال.. فاحذر هذا الأمر!

إذا كان لديك أطفال.. فاحذر هذا الأمر!

منوعات
آخر تحديث السبت, 10 فبراير/شباط 2018; 10:48 (GMT +0400).
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الطفل كان بصحبة عائلته في مطعم الوجبات السريعة

بينما كان الطفل مايسون يحاول الحصول على دمية من داخل آلة ربح الدمى في مطعم بفلوريدا، وجد الصغير نفسه عالقاً داخلها.
 

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