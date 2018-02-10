عبرت سيارة من خلال جدار الطابق الثاني من مرآب سيارات متعدد الطوابق، وسقطت على الأرض وكان بداخلها شخصان، وتم توثيق الحادثة بكاميرات المراقبة.
وتظهر اللقطات أن سيارة بيضاء أسرعت أثناء توجهها إلى مخرج المرآب، وشرعت في السير عبر جدار في الطابق الثاني وسقطت على الأرض، حيث وقعت رأسا على عقب.
وقد زحفت امرأة ببطء بعيدا عن السيارة وتمددت على الأرض، وبعد دقائق من ذلك، ساعد أفراد الأمن والسكان على سحب السائق من باب الركاب.
من حسن الحظ أصيب الشخصان بجروح طفيفة جراء السقوط.
ووفقا للقطات فيديو المراقبة التي صورت داخل المرآب، فإن السيارة لم تبطئ حركتها قبل التحول نحو الجدار واعترف السائق، تشانغ، بأن الحادث كان بسبب إهماله.
وقال تشانغ إنه قام بالانحناء من أجل التقاط كابل سقط منه، مما أدى إلى لدعسه بالخطأ على دواسة البنزين وتسبب في زيادة سرعة السيارة واندفاعها إلى الأمام واختراقها جدار المرآب. وقد أعرب عن أسفه الشديد إزاء إهماله.
شاهد سقوط سيارة من مرآب متعدد الطوابق
شاهد سقوط سيارة من مرآب متعدد الطوابق
لحظة أهمل فيها السائق تركيزه على القيادة، فاخترق بسيارته جدار مرآب متعدد الطوابق لتسقط السيارة في مشهد مُخيف التقطته كاميرات المراقبة في مدينة تشونغ كينغ جنوب غرب الصين.
عبرت سيارة من خلال جدار الطابق الثاني من مرآب سيارات متعدد الطوابق، وسقطت على الأرض وكان بداخلها شخصان، وتم توثيق الحادثة بكاميرات المراقبة.
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