شاهد بالحركة البطيئة: شاب يقفز على "ترامبولين" متجمدة

بالحركة البطيئة: شاب يقفز على ترمبولين متجمدة

منوعات
آخر تحديث يوم الاثنين, 12 فبراير/شباط 2018; 11:20 (GMT +0400).
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التقطت كاميرا ميشيل بلاكمان ماكنيو والدة ديلان لحظة قفز ابنها البالغ من العمر 14 عاما، على ترامبولين مغطاة بالجليد في مدينة أوزارك الواقعة في ولاية ميسوري الأمريكية، شاهد الفيديو بالحركة البطيئة.

أمريكاميسوريالتصويرمنوعاتالأطفال