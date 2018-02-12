شاهد بالحركة البطيئة: شاب يقفز على "ترامبولين" متجمدة

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التقطت كاميرا ميشيل بلاكمان ماكنيو والدة ديلان لحظة قفز ابنها البالغ من العمر 14 عاما، على ترامبولين مغطاة بالجليد في مدينة أوزارك الواقعة في ولاية ميسوري الأمريكية، شاهد الفيديو بالحركة البطيئة.