شاهد بالحركة البطيئة: شاب يقفز على "ترامبولين" متجمدة
بالحركة البطيئة: شاب يقفز على ترمبولين متجمدة
منوعات
آخر تحديث يوم الاثنين, 12 فبراير/شباط 2018; 11:20 (GMT +0400).
0:45
التقطت كاميرا ميشيل بلاكمان ماكنيو والدة ديلان لحظة قفز ابنها البالغ من العمر 14 عاما، على ترامبولين مغطاة بالجليد في مدينة أوزارك الواقعة في ولاية ميسوري الأمريكية، شاهد الفيديو بالحركة البطيئة.
ترحب شبكة CNN بالنقاش الحيوي والمفيد، وكي لا نضطر في موقع CNN بالعربية إلى مراجعة التعليقات قبل نشرها. ننصحك بمراجعة إرشادات الاستخدام للتعرف إليها جيداً. وللعلم فان جميع مشاركاتك يمكن استخدامها، مع اسمك وصورتك، استنادا إلى سياسة الخصوصية بما يتوافق مع شروط استخدام الموقع.
الآراء الواردة أدناه لا تعبر عن رأي موقع CNN بالعربية، بل تعكس وجهات نظر أصحابها فقط.