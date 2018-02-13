ضفدع بوليفي نادر وحيد يبحث عن عروس عبر الانترنت

نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN) -- يسعى ضفدع بوليفي نادر يدعى "روميو،" وهو أحد آخر الضفادع المعروفة من فصيلته، وعمره 11 عاماً، للبحث عن نصفه الآخر "جولييت" منذ عقد من الزمن، بمحاولة لإنقاذ فصيلته، ما دفع "هيئة الحياة البرية العالمية" و"المبادرة البرمائية البوليفية" لإطلاق حملة بالتعاون مع موقع، Match.com، لجمع التبرعات للعثور على شريكة من نفس فصيلته النادرة، التي تدعى "سوهنكاس".

وتأمل الحملة في جمع 15 ألف دولار قبل عيد الحب لدعم البعثات العشرة للمبادرة البرمائية البوليفية إلى المواقع التي كان فيها النوع شائعا.

وأسس موقع Match.com، المعروف بشعبيته كموقع للتعارف وترتيب الزيجات، صفحة شخصية باسم الضفدع "روميو"، والذي قرن بوصف "لم يتزوج أبدا"، مع تأكيد أنه "يرغب بإنجاب أطفال" رغم أنه لم يسبق له ذلك.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة " Match.com"، حسام حسيني، إن إيجاد العوس المناسبة لروميو يمثل تحدياً جديدا بالنسبة للموقع مضيفا: "لأجل إنقاذ نوع بأكمله، فإننا نقبل بكل سرور التبرعات من 9 فبراير/ شباط حتى 14 فبراير/ شباط عيد الحب. "

وذكر مؤسس مبادرة البرمائيات البوليفية، أرتورو مونوز، أنه عندما التقط علماء الأحياء روميو قبل 10 سنوات، كانوا يعلمون أن ضفدع سوهنكاس المائي، مثل البرمائيات الأخرى في بوليفيا، يعاني من وضع صعب ومهدد بالانقراض، ولكن لم يخطر في بالهم أنهم سيعجزون عن التقاط ضفدع آخر طوال عقد من الزمن.