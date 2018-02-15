إحالة المذيعة المصرية منى عراقي للتحقيق بسبب عباراتها في حلقة عن الاغتصاب الجنسي.. فما ردها؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- قرر مجلس إدارة نقابة الإعلاميين في مصر إحالة الإعلامية منى عراقي، مقدمة برنامج "انتباه"، المُذاع على قناة "المحور، للتحقيق أمام اللجنة القانونية بالنقابة على خلفية استخدامها بعض العبارات غير اللائقة، على الهواء.

وقال حمدى الكنيسي، نقيب الإعلاميين إن لجنة المتابعة والرصد بالنقابة رصدت "الخطأ المهني والأخلاقي" الذي وقعت فيه على الهواء، أثناء تناولها لقضية "الاغتصاب الجنسي" بحسب ما ذكرت بوابة الأهرام.

وكانت قناة المحور قد قررت إيقاف البرنامج الذي تقدمه عراقي، ورفع بروموهاته من شاشة القناة لحين انتهاء التحقيق معها، مشيرة الى أن العبارات التي ذكرتها الإعلامية "تتنافي مع قواعد القناة."

من جهتها، قالت عراقي في فيديو عبر صفحتها في "فيسبوك" إنها تُرحب بأي تحقيق مضيفة أن استخدام بعض العبارات التي اعتبرها البعض "خادشة للحياء" أثناء الحلقة، قانوني نظراً لموضوع الحلقة ككل.