شاهد.. هل هذه أفشل عملية سطو أم أكثرها طرافة؟
شاهد.. هل هذه أفشل عملية سطو أم أكثرها طرافة؟
منوعات
آخر تحديث الجمعة, 16 فبراير/شباط 2018; 11:33 (GMT +0400).
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في محاولة للسرقة في شنغهاي، قام لصان بأداء جريمتهما بشكل غير معقول وذلك بعد قيام أحدهما برمي قطعة من الطوب ليصيب رأس شريكه مخطأ واجهة المتجر.
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