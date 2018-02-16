شاهد.. هل هذه أفشل عملية سطو أم أكثرها طرافة؟

شاهد.. هل هذه أفشل عملية سطو أم أكثرها طرافة؟

منوعات
آخر تحديث الجمعة, 16 فبراير/شباط 2018; 11:33 (GMT +0400).
الصينشنغهايجرائم سرقةجرائمطرائف
0:42

في محاولة للسرقة في شنغهاي، قام لصان بأداء جريمتهما بشكل غير معقول وذلك بعد قيام أحدهما برمي قطعة من الطوب ليصيب رأس شريكه مخطأ واجهة المتجر.

الصينشنغهايجرائم سرقةجرائمطرائفمنوعات