فيلم "الفهد الأسود" يحظى بزخم كبير في أمريكا

فيلم "الفهد الأسود" يحظى بزخم كبير في أمريكا

منوعات
آخر تحديث الأحد, 18 فبراير/شباط 2018; 12:10 (GMT +0400).
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"الفهد الأسود" هو أكثر من مجرد فيلم. إنه حراك. وقد يكون من أكبر أفلام مارفيل.

الفيلم الذي يستكشف ما يعنيه أن تكون أسود، تتمحور القصة حول بطل خارق من السود، يضم مجموعة من الممثلين معظمهم من السود، ومخرج الفيلم الأسود على وشك أن يكون فيلمه واحد من أكبر أفلام مؤسسة مارفيل. وقد بيعت التذاكر في جميع أنحاء البلاد. ويخطط المعلمون لأخذ فصول دراسية كاملة لحضور الفيلم. وقد نشأت مجموعات على فيسبوك حول العروض.

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