فيلم "الفهد الأسود" يحظى بزخم كبير في أمريكا

الفيلم الذي يستكشف ما يعنيه أن تكون أسود، تتمحور القصة حول بطل خارق من السود، يضم مجموعة من الممثلين معظمهم من السود، ومخرج الفيلم الأسود على وشك أن يكون فيلمه واحد من أكبر أفلام مؤسسة مارفيل. وقد بيعت التذاكر في جميع أنحاء البلاد. ويخطط المعلمون لأخذ فصول دراسية كاملة لحضور الفيلم. وقد نشأت مجموعات على فيسبوك حول العروض.