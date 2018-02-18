شاهد.. مغني راب شهير يتبرع بمليون دولار في أغنيته الجديدة “خطة الإله”

شاهد.. مغني راب شهير يتبرع بمليون دولار

منوعات
آخر تحديث الأحد, 18 فبراير/شباط 2018; 06:39 (GMT +0400).
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تبرّع المغني بكل ميزانية إنتاج الفيديو، وهي قرابة مليون دولار، لسكان ميامي.

(CNN)-- ظهر مغني الراب الشهير "دريك" وهو يتبرع بمليون دولار تقريباً لسكان مدينة ميامي الأمريكية في مقطع الفيديو لأغنيته الجديدة "خطة الإله."

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