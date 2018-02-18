(CNN)-- ظهر مغني الراب الشهير "دريك" وهو يتبرع بمليون دولار تقريباً لسكان مدينة ميامي الأمريكية في مقطع الفيديو لأغنيته الجديدة "خطة الإله."
شاهد.. مغني راب شهير يتبرع بمليون دولار في أغنيته الجديدة “خطة الإله”
شاهد.. مغني راب شهير يتبرع بمليون دولار
منوعات
آخر تحديث الأحد, 18 فبراير/شباط 2018; 06:39 (GMT +0400).
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تبرّع المغني بكل ميزانية إنتاج الفيديو، وهي قرابة مليون دولار، لسكان ميامي.
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