كانت الأمور في حفل زفاف ميليسا روجر، تجري كما خطط لها حتى حان وقت الاستقبال، إذ وجدت الشابة نفسها عالقة داخل مصعد كهربائي في بناية بالطابق الـ18
شاهد.. عروس تعلق داخل مصعد يوم زفافها
شاهد.. عروس تعلق داخل مصعد يوم زفافها
منوعات
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وجدت الشابة نفسها عالقة داخل مصعد كهربائي في بناية بالطابق الـ18
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