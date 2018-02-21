(CNN)-- ضربت عاصفة رملية بلدة تشارلفيل، التي تقع في جنوب غرب ولاية كوينزلاند الأسترالية، الثلاثاء. العاصفة تسببت بتدني مجال الرؤية وكست البلدة باللون البرتقالي بسبب الغبار الكثيف. وبحسب شبكة الأخبار Seven Network فإن سرعة الرياح المسجلة وصلت إلى 96 كيلومتراً في الساعة.
شاهد.. رياح بسرعة 96 كم/س تثير عاصفة رملية في استراليا
رياح بسرعة 96 كم/س تثير عاصفة رملية باستراليا
منوعات
آخر تحديث الأربعاء, 21 فبراير/شباط 2018; 04:52 (GMT +0400).
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العاصفة تسببت بتدني مجال الرؤية وكست الأجواء باللون البرتقالي بسبب الغبار الكثيف.
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