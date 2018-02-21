شاهد.. رياح بسرعة 96 كم/س تثير عاصفة رملية في استراليا

(CNN)-- ضربت عاصفة رملية بلدة تشارلفيل، التي تقع في جنوب غرب ولاية كوينزلاند الأسترالية، الثلاثاء. العاصفة تسببت بتدني مجال الرؤية وكست البلدة باللون البرتقالي بسبب الغبار الكثيف. وبحسب شبكة الأخبار Seven Network فإن سرعة الرياح المسجلة وصلت إلى 96 كيلومتراً في الساعة.