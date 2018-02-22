(CNN)-- في ظاهرة غريبة تجتاح الإنترنت، أشعلت صور التقطها أصحابها مع أكاليل الزهور في ممرات محلات "هوبي لوبي" الأمريكية منصات موقع تويتر
"هوبي لوبي".. تحد غريب بأمريكا يجتاح الإنترنت
"هوبي لوبي".. تحد غريب بأمريكا يجتاح الإنترنت
منوعات
آخر تحديث منذ 3 ساعات و30 دقيقة.
1:15
أطلق عليه اسم "تحدي هوبي لوبي"، يبدو أن رواد الانترنت أحبوا الأمر
(CNN)-- في ظاهرة غريبة تجتاح الإنترنت، أشعلت صور التقطها أصحابها مع أكاليل الزهور في ممرات محلات "هوبي لوبي" الأمريكية منصات موقع تويتر
ترحب شبكة CNN بالنقاش الحيوي والمفيد، وكي لا نضطر في موقع CNN بالعربية إلى مراجعة التعليقات قبل نشرها. ننصحك بمراجعة إرشادات الاستخدام للتعرف إليها جيداً. وللعلم فان جميع مشاركاتك يمكن استخدامها، مع اسمك وصورتك، استنادا إلى سياسة الخصوصية بما يتوافق مع شروط استخدام الموقع.
الآراء الواردة أدناه لا تعبر عن رأي موقع CNN بالعربية، بل تعكس وجهات نظر أصحابها فقط.