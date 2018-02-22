"هوبي لوبي".. تحد غريب بأمريكا يجتاح الإنترنت

"هوبي لوبي".. تحد غريب بأمريكا يجتاح الإنترنت

منوعات
آخر تحديث منذ 3 ساعات و30 دقيقة.
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1:15

أطلق عليه اسم "تحدي هوبي لوبي"، يبدو أن رواد الانترنت أحبوا الأمر

(CNN)-- في ظاهرة غريبة تجتاح الإنترنت، أشعلت صور التقطها أصحابها مع أكاليل الزهور في ممرات محلات "هوبي لوبي" الأمريكية منصات موقع تويتر
 

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