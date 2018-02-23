(CNN)-- عرضت دار مزادات في لندن عدد من أشرطة فيديو أصلية للمغنية الأمريكية، بيونسيه، وهي طفلة تعود لعام 1992.
أشرطة فيديو نادرة لبيونسيه تباع في مزاد علني بلندن
أشرطة فيديو نادرة لبيونسيه في مزاد علني بلندن
منوعات
آخر تحديث الجمعة, 23 فبراير/شباط 2018; 05:55 (GMT +0400).
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أشرطة فيديو نادرة لبيونسيه تباع في مزاد علني بلندن
(CNN)-- عرضت دار مزادات في لندن عدد من أشرطة فيديو أصلية للمغنية الأمريكية، بيونسيه، وهي طفلة تعود لعام 1992.
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