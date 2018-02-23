أشرطة فيديو نادرة لبيونسيه تباع في مزاد علني بلندن

أشرطة فيديو نادرة لبيونسيه في مزاد علني بلندن

منوعات
آخر تحديث الجمعة, 23 فبراير/شباط 2018; 05:55 (GMT +0400).
بيونسيهمشاهيرمزاداتلندن
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أشرطة فيديو نادرة لبيونسيه تباع في مزاد علني بلندن

(CNN)-- عرضت دار مزادات في لندن عدد من أشرطة فيديو أصلية للمغنية الأمريكية، بيونسيه، وهي طفلة تعود لعام 1992.
 

بيونسيهمشاهيرمزاداتلندن