(CNN)-- جين سيمور، 67 عاماً، هي واحدة من أقدم العارضات لمجلة "بلاي بوي"، وتحدثت عن تجربتها الشخصية في مقال للمجلة ضمن وسم #MeToo عن التحرش الجنسي.
شاهد.. عارضة لمجلة "بلاي بوي" تشارك تجربتها عن التحرش الجنسي ضمن حملة #MeToo
عارضة لـ "بلاي بوي" تشارك تجربتها عن التحرش
منوعات
آخر تحديث السبت, 24 فبراير/شباط 2018; 04:31 (GMT +0400).
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الممثلة والعارضة زعمت أن واحداً من أقوى المنتجين في مجال الترفيه تحرش بها جنسياً عام 1972.
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