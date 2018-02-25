(CNN)-- شهدت السعودية تساقط الأمطار على مناطق مختلفة في المملكة، من بينها القصيم والمدينة المنورة. وأدى تساقط الأمطار إلى سيلان بعض الأودية في المملكة.
شاهد.. لقطات طريفة لسعوديين تحت أمطار المملكة
شاهد.. لقطات طريفة لسعوديين تحت أمطار المملكة
سياحة وسفر
آخر تحديث الأحد, 25 فبراير/شباط 2018; 04:52 (GMT +0400).
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نقلت وكالة الأنباء السعودية “واس” لقطات لبهجة السكان بهطول الأمطار.
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