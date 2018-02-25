شاهد.. لقطات طريفة لسعوديين تحت أمطار المملكة

شاهد.. لقطات طريفة لسعوديين تحت أمطار المملكة

سياحة وسفر
آخر تحديث الأحد, 25 فبراير/شباط 2018; 04:52 (GMT +0400).
المملكة العربية السعوديةأحوال الطقس
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نقلت وكالة الأنباء السعودية “واس” لقطات لبهجة السكان بهطول الأمطار.

(CNN)-- شهدت السعودية تساقط الأمطار على مناطق مختلفة في المملكة، من بينها القصيم والمدينة المنورة. وأدى تساقط الأمطار إلى سيلان بعض الأودية في المملكة.

المملكة العربية السعوديةأحوال الطقس