شرطة دبي: سريديفي توفيت غرقاً بعد فقدانها للوعي

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- غرقت ممثلة بوليوود الشهيرة سريديفي، بعد فقدانها للوعي خلال إقامتها بفندق في دبي، وفقاً لما ذكرته الشرطة، الإثنين.
وقد زارت الممثلة التي أعلن عن وفاتها، السبت، بعمر 54 عاماً، إمارة دبي لحضور زفاف عائلي.
وذكرت شرطة دبي عبر صفحتها بفيسبوك بأن "تقرير الطب الشرعي أظهر أن وفاة الممثلة الهندية سريديفي كابور جاءت نتيجة لغرقها في حمام غرفتها الفندقية عقب فقدانها الوعي."
تقرير الطب الشرعي: وفاة الممثلة الهندية سريديفي كابور جاءت نتيجة غرقها في حمام غرفتها
صرحت القيادة العامة لشرطة دبي الي...Posted by شرطة دبي - الصفحة الرسمية on Monday, February 26, 2018
وأضافت الشرطة ببيانها بأن "ملف القضية تم إحالته إلى النيابة العامة في دبي لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وفقا لما هو مُتبع في مثل هذه الحالات."
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