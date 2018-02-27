العالم يقدم تعازيه بوفاة الممثلة سريديفي
العالم يقدم تعازيه بوفاة الممثلة سريديفي
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آخر تحديث منذ ساعة و22 دقيقة.
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توفيت نجمة بوليووج، سريديفي، 54 عاماً، إحدى أشهر الممثلات بقطاع صناعة الأفلام الهندية، بسبب غرقها في حوض استحمامها بعد فقدانها للوعي داخل حوض استحمامها خلال إقامتها بفندق في دبي.
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