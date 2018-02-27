شاهد.. طائر يحط على رأس مذيعة على الهواء

شاهد.. طائر يحط على رأس مذيعة على الهواء

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آخر تحديث منذ ساعتين و7 دقائق.
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كانت مقدمة الأخبار، تمهد للفقرة القادمة، عندما فاجأها طائر “أبو منجل القرمزي” بهبوطه على رأسها.

(CNN)— كانت مقدمة الأخبار، نيشيل مدينه، تمهد للفقرة القادمة التي ستتحدث عن حديقة حيوان سان دييغو، عندما فاجأها طائر “أبو منجل القرمزي” بهبوطه على رأسها خلال النشرة على الهواء.

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