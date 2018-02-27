(CNN)— كانت مقدمة الأخبار، نيشيل مدينه، تمهد للفقرة القادمة التي ستتحدث عن حديقة حيوان سان دييغو، عندما فاجأها طائر “أبو منجل القرمزي” بهبوطه على رأسها خلال النشرة على الهواء.
شاهد.. طائر يحط على رأس مذيعة على الهواء
شاهد.. طائر يحط على رأس مذيعة على الهواء
منوعات
آخر تحديث منذ ساعتين و7 دقائق.
0:17
كانت مقدمة الأخبار، تمهد للفقرة القادمة، عندما فاجأها طائر “أبو منجل القرمزي” بهبوطه على رأسها.
ترحب شبكة CNN بالنقاش الحيوي والمفيد، وكي لا نضطر في موقع CNN بالعربية إلى مراجعة التعليقات قبل نشرها. ننصحك بمراجعة إرشادات الاستخدام للتعرف إليها جيداً. وللعلم فان جميع مشاركاتك يمكن استخدامها، مع اسمك وصورتك، استنادا إلى سياسة الخصوصية بما يتوافق مع شروط استخدام الموقع.
الآراء الواردة أدناه لا تعبر عن رأي موقع CNN بالعربية، بل تعكس وجهات نظر أصحابها فقط.