(CNN)-- أثارت جنازة نجمة بوليوود، الممثلة سريديفي، الأربعاء، موجة من الحزن في شبه القارة الهندية، حيث أن أفلامها تصدرت شباك التذاكر في البلاد خلال الثمانينيات والتسعينيات. واصطفت حشود كبيرة من الناس بعد وصول جثمان سريديفي إلى الهند، وذلك لرؤيتها بعد وفاتها.
شاهد.. حشود تصطف بالهند لتوديع الممثلة الراحلة سريديفي
حشود تصطف بالهند لتوديع الممثلة سريديفي
منوعات
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الممثلة تعتبر “ملكة” الأفلام في بوليوود، حيث كانت مصدر إلهام للكثير من الشابات.
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