شاهد.. حشود تصطف بالهند لتوديع الممثلة الراحلة سريديفي

(CNN)-- أثارت جنازة نجمة بوليوود، الممثلة سريديفي، الأربعاء، موجة من الحزن في شبه القارة الهندية، حيث أن أفلامها تصدرت شباك التذاكر في البلاد خلال الثمانينيات والتسعينيات. واصطفت حشود كبيرة من الناس بعد وصول جثمان سريديفي إلى الهند، وذلك لرؤيتها بعد وفاتها.