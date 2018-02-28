مستشار ترامب يغفو خلال خطاب الرئيس الأمريكي

مستشار ترامب يغفو خلال خطاب الرئيس الأمريكي

منوعات
آخر تحديث الأربعاء, 28 فبراير/شباط 2018; 04:01 (GMT +0400).
دونالد ترامبالإدارة الأمريكيةطرائف
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مستشار الرئيس الأمريكي، ستيفين ميلر، أخذ غفوة خلال خطاب رئيسه عن سلامة المدارس!

دونالد ترامبالإدارة الأمريكيةطرائف