هيئة الإعلام المرئي بالسعودية تقر بنود تراخيص دور السينما

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— أقرت هيئة الإعلام المرئي بالسعودية، الخميس، بنود لائحة الترخيص لدور السينما في البلاد، محددة ثلاثة أنواع من التراخيص، بعد استكمال جميع الشروط والاعتبارات.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية الرسمية أن لائحة التراخيص تتضمن كلا من "أولا: إنشاء دار السينما، ثانيا: رخصة مزاولة نشاط تشغيل دور السينما، ثالثا: رخصة تشغيل دار السينما بنوعيها الثابتة والمؤقتة."

ونقل الوكالة على لسان وزير الثقافة والإعلام السعودية، عواد العواد، قوله: "إن قطاع السينما مهم للثراء الثقافي والإبداعي، إضافة إلى كونه محفزاً لقطاع الخدمات والترفيه ومسهماً في تحقيق أهداف التنويع الاقتصادي وفتح الباب على سوق محلية هائلة يبلغ حجمها 30 مليون نسمة، علاوة على ما يوفره هذا القطاع من فرص عمل جديدة للمواطنين."

ولفت الوزير السعودي إلى أن "الهدف هو إنشاء صناعة إعلامية قادرة على المنافسة من خلال تقديم المحتوى الملائم ودعم إنتاج المحتوى الإيجابي.. إعادة إطلاق دور السينما في المملكة يمثل نقطة تحول مفصلية نحو بناء اقتصاد ثقافي وإحياء المشهد الثقافي في المملكة، بالإضافة إلى الاستفادة من الإمكانيات والمواهب السعودية."