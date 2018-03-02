شاهد.. ثوان تفصل مصور أخباري عن الموت
شاهد.. ثوان تفصل مصور أخباري عن الموت
منوعات
آخر تحديث منذ ساعتين و47 دقيقة.
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مصور لقناة إخبارية نجا بأعجوبة من الموت بعد خروج سيارة دفع رباعي عن السيطرة خلال عملية مطاردة سريعة مع الشرطة في لوس انجلوس بأمريكا.
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