شاهد.. ثوان تفصل مصور أخباري عن الموت

شاهد.. ثوان تفصل مصور أخباري عن الموت

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آخر تحديث منذ ساعتين و47 دقيقة.
أمريكاسرقاتسياراتالشرطة الأمريكيةحوادث
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مصور لقناة إخبارية نجا بأعجوبة من الموت بعد خروج سيارة دفع رباعي عن السيطرة خلال عملية مطاردة سريعة مع الشرطة في لوس انجلوس بأمريكا.

أمريكاسرقاتسياراتالشرطة الأمريكيةحوادثغرائب