بعد طرد البطل الرئيسي بدعاوى جنسية.. ممثلة تستلم دوره بمسلسل "House of Cards"

أتلانتا، الولايات المتحدة الامريكية (CNN)-- نشرت "نتفليكس" إعلاناً ترويجياً جديداً لمسلسها "House of Cards" بالموسم السادس والنهائي للدراما السياسية.

المسلسل سيظهر النجمة روبن رايت بدلاً من الممثل الحائز على جائزة الأوسكار، كيفن سبيسي والذي طرد من المسلسل في نوفمبر/تشرين ثاني 2017 بعد اتهامه بالتحرش الجنسي.

شاهد.. الممثل كيفن سبيسي يعتذر بعد اتهامه بالتحرش الجنسي

وبعد رحيل سبيسي اضطر القائمون على البرنامج إعادة التخطيط للطريقة التي أرادوا بها إنهاء الموسم الأخير للدراما السياسية، والمتوقع عرضه في خريف 2018.

وعاود المسلسل عملية الإنتاج في يناير/كانون الثاني بعد توقف بالإنتاج دام ثلاثة أشهر.

وقالت الممثلة في الإعلان الترويجي "نحن في البداية فقط،" وظهرت بالإعلان الذي دام لخمسة وأربعين ثانية أروقة البيت الأبيض مع شعار أخير: "يحيا الرئيس."