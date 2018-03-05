الحفل التسعون للأوسكار... القائمة الكاملة بالفائزين

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – شهدت هوليوود احتفالية الأوسكار السنوية مساء الأحد في الحفل التسعين، والذي لم يشهد أي مفاجآت، أو أحداثا "خارجة عن السياق"، بل معظم من فاز كان متوقعا فوزهم في كل الفئات.
غير أن الأمر الوحيد الذي لم يكن متوقعا هو ارتداء المشاهير على السجادة الحمراء ألوانا غير زاهية، بعيدا عن الأسود الذي كان متوقعا ارتداؤه مساندة لحملة #TimeIsUp، التي تنادي بوقف جميع أشكال التحرش الجنسي في هوليوود.
وإليكم القائمة الكاملة بالفائزين:
- جائزة أفضل ممثل في دور مساند
سام روكويل – عن فيلم Three Billboards Outside Ebbing, Missouri
- جائزة أفضل مكياج وتصفيف شعر
فيلم Darkest Hour
- جائزة أفضل تصميم ملابس
فيلم Phantom Thread
- جائزة أفضل فيلم وثائقي
فيلم Icarus
- أفضل مونتاج صوتي
فيلم Dunkirk
- أفضل مكساج
فيلم Dunkirk
- أفضل تصميم إنتاج
فيلم The Shape of Water
- أفضل فيلم أجنبي
فيلم A Fantastic Woman
- أفضل ممثلة في دور مساند
أليسون جايني عن فيلم I, Tonya
- أفضل فيلم كرتوني قصير
فيلم Dear Basketball
- أفضل فيلم كرتوني طويل
فيلم Coco
- أفضل مؤثرات بصرية
فيلم Blade Runner 2049
- أفضل مونتاج
فيلم Dunkirk
- أفضل فيلم وثائقي قصير
فيلم Heaven is the Traffic Jam on the 405
- أفضل فيلم قصير
فيلم The Silent Child
- أفضل سيناريو مقتبس
فيلم Call Me By Your Name
- أفضل سيناريو أصلي
فيلم Get Out
- أفضل تصوير سينمائي
فيلم Blade Runner 2049
- أفضل موسيقى تصويرية
فيلم The Shape of Water
- أفضل أغنية في فيلم
فيلم Coco
- أفضل مخرج
غييرمو ديل تورو عن فيلم The Shape of Water
- أفضل ممثل في دور رئيسي
غاري أولدمان عن فيلم Darkest Hour
- أفضل ممثلة في دور رئيسي
فرانسيس ماكدورمند عن فيلم Three Billboards Outside Ebbing, Missouri
- أفضل فيلم
فيلم The Shape of Water
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