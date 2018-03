الحفل التسعون للأوسكار... القائمة الكاملة بالفائزين

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – شهدت هوليوود احتفالية الأوسكار السنوية مساء الأحد في الحفل التسعين، والذي لم يشهد أي مفاجآت، أو أحداثا "خارجة عن السياق"، بل معظم من فاز كان متوقعا فوزهم في كل الفئات.

غير أن الأمر الوحيد الذي لم يكن متوقعا هو ارتداء المشاهير على السجادة الحمراء ألوانا غير زاهية، بعيدا عن الأسود الذي كان متوقعا ارتداؤه مساندة لحملة #TimeIsUp، التي تنادي بوقف جميع أشكال التحرش الجنسي في هوليوود.

وإليكم القائمة الكاملة بالفائزين:

جائزة أفضل ممثل في دور مساند

سام روكويل – عن فيلم Three Billboards Outside Ebbing, Missouri

جائزة أفضل مكياج وتصفيف شعر

فيلم Darkest Hour

جائزة أفضل تصميم ملابس

فيلم Phantom Thread

جائزة أفضل فيلم وثائقي

فيلم Icarus

أفضل مونتاج صوتي

فيلم Dunkirk

أفضل مكساج

فيلم Dunkirk

أفضل تصميم إنتاج

فيلم The Shape of Water

أفضل فيلم أجنبي

فيلم A Fantastic Woman

أفضل ممثلة في دور مساند

أليسون جايني عن فيلم I, Tonya

أفضل فيلم كرتوني قصير

فيلم Dear Basketball

أفضل فيلم كرتوني طويل

فيلم Coco

أفضل مؤثرات بصرية

فيلم Blade Runner 2049

أفضل مونتاج

فيلم Dunkirk

أفضل فيلم وثائقي قصير

فيلم Heaven is the Traffic Jam on the 405

أفضل فيلم قصير

فيلم The Silent Child

أفضل سيناريو مقتبس

فيلم Call Me By Your Name

أفضل سيناريو أصلي

فيلم Get Out

أفضل تصوير سينمائي

فيلم Blade Runner 2049

أفضل موسيقى تصويرية

فيلم The Shape of Water

أفضل أغنية في فيلم

فيلم Coco

أفضل مخرج

غييرمو ديل تورو عن فيلم The Shape of Water

أفضل ممثل في دور رئيسي

غاري أولدمان عن فيلم Darkest Hour

أفضل ممثلة في دور رئيسي

فرانسيس ماكدورمند عن فيلم Three Billboards Outside Ebbing, Missouri

أفضل فيلم

فيلم The Shape of Water